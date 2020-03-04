Волейбольный клуб «Нова» оплатил двум самарским девочкам с особенностями развития участие в Трисомных играх

4 Март 2020 2020-03-04T16:24:33+03:00

Наш регион на международных соревнованиях будут представлять Софья Алешина и Мария Сафронова.Фото: ВК "Нова".

Это аналог Олимпийских игр для людей с дополнительной хромосомой

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Волейбольный клуб «Нова» пожертвовал деньги с продажи билетов на домашние матчи на финансирование участия самарских спортсменок с особенностями развития в Трисомных играх, которые пройдут в этом году в турецкой Анталье.

- Наш регион на международных соревнованиях будут представлять Софья Алешина и Мария Сафронова. Девчонки пробились в состав сборной России по плаванию и благодаря нашей с вами поддержке смогут выйти на водные дорожки бассейна в турецкой Анталии. Соревнования пройдут с 31 марта по 7 апреля, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Также директор волейбольного клуба Евгений Петропавлов посетил тренировку спортсменок, пожелал им удачи и вручил сувениры от «Новы».

Напомним, волейбольный клуб в этом сезоне впервые сделал вход на домашние матчи платным. Это было продиктовано решением лиги. Однако все деньги, которые «Нова» получает с продажи билетов, идут на благотворительность.

Трисомные игры – аналог Олимпийских игр, участие в которых принимают люди с дополнительной хромосомой.

ИСТОЧНИК KP.RU