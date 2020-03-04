Минтранс: между Волгарем и Южным городом открыт новый автобусный маршрут

4 Март 2020 2020-03-04T15:58:37+03:00

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В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта. Речь идет об автобусе № 180, который будет ходить по схеме «Волгарь – Южный город» и в обратном направлении. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

– Согласно действующему законодательству, по заявлению перевозчика открыт маршрут № 180. В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства на маршрут, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Напомним, ранее маршрут № 80, который ходил из Волгаря до площади Революции продлили по просьбам горожан. Теперь его конечная точка – железнодорожный вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU