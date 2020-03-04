Самарскую фирму подозревают в сокрытии налогов на 6,8 миллионов рублей

4 Март 2020 2020-03-04T16:39:15+03:00

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В Самаре под подозрение о сокрытии налогов попала компания ООО «Рекорд-С». По версии следствия, фирма умышленно занизила сумму налогов. Ущерб казне региона составил 6,8 миллионов рублей.

– Предполагается, что компания предоставила декларацию с заведомо ложными сведениями. Отмечаем, что цель уголовного преследования не изоляция от общества неплательщика, а восстановление и восполнение ущерба, которое нанесено государству, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители продолжают расследование этого дела. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU