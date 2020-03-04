Самарскую фирму подозревают в сокрытии налогов на 6,8 миллионов рублей
В Самаре под подозрение о сокрытии налогов попала компания ООО «Рекорд-С». По версии следствия, фирма умышленно занизила сумму налогов. Ущерб казне региона составил 6,8 миллионов рублей.
– Предполагается, что компания предоставила декларацию с заведомо ложными сведениями. Отмечаем, что цель уголовного преследования не изоляция от общества неплательщика, а восстановление и восполнение ущерба, которое нанесено государству, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Правоохранители продолжают расследование этого дела. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД России по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU