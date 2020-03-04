Он знает, как тебе питаться: школьник из Самарской области спроектировал фудбота

4 Март 2020 2020-03-04T16:55:55+03:00

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В Самарской области ученик девятого класса сызранской школы разработал проект уникального программного комплекса. Речь идет о так называемом фудботе. Он сможет оптимиризировать приготовление еды с учетом физиологических особенностей каждого конкретного человека.

– Настройка рациона будет происходить на основе информации о росте, массе тела и физической активности человека. При этом девайс сможет выполнять еще несколько функций, например, хранения продуктов питания и контроля их свежести, – говорится в сообщении творческого центра Самарского политеха.

Сейчас Александр Серов готовится со своим напарником к очному участию в конкурсе «Инженерный проект». Он пройдет в середине марта в рамках фестиваля «РобоФест». Проект претендует на получение гранта в размере 500 тысяч рублей на реализацию разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU