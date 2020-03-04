Отличный улов: в Самаре преступники увели из-под носа охраны коллекционные монеты и почти 3,5 млн рублей налички

4 Март 2020 2020-03-04T20:31:33+03:00

Полиция изъяла с места преступления следы преступников, их сейчас изучают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сторожа проверяли периметр в то время, как воры орудовали внутри здания

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В Советском районе Самары неизвестные обчистили офисы фирм на территории оптового рынка на Мальцева, 9.

По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, оттуда пропали коллекционные монеты стоимостью 162 тысячи рублей и крупная сумма наличными – почти 3,5 млн рублей. Пострадали две компании.

- Хозяева помещения сэкономили на сигнализации, - рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах. – Да, там были сторожа, но они обходили периметр всего рынка. А в это время двое преступников подошли в это время к окну одного из зданий и просто выдавили стекло.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража в особо крупном размере», выйти на след преступников полиции пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU