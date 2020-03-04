Отличный улов: в Самаре преступники увели из-под носа охраны коллекционные монеты и почти 3,5 млн рублей налички
В Советском районе Самары неизвестные обчистили офисы фирм на территории оптового рынка на Мальцева, 9.
По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, оттуда пропали коллекционные монеты стоимостью 162 тысячи рублей и крупная сумма наличными – почти 3,5 млн рублей. Пострадали две компании.
- Хозяева помещения сэкономили на сигнализации, - рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах. – Да, там были сторожа, но они обходили периметр всего рынка. А в это время двое преступников подошли в это время к окну одного из зданий и просто выдавили стекло.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража в особо крупном размере», выйти на след преступников полиции пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU