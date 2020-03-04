В Самаре обследуют всех, кто прибыл из Китая, специальными тест-системами для выявления коронавируса

4 Март 2020 2020-03-04T18:02:07+03:00

Анализы берут у всех - даже если признаков болезни у человека нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарские врачи взяли на вооружение тест-системы для диагностики COVID-19, или, как его еще называют, коронавируса.

Как сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на врача-эпидемиолога Самарской городской больницы № 6 Владимира Дубинкина, обследование проходят все граждане Китая и все наши соотечественники, которые там побывали. Даже если у них нет никаких признаков заболевания коронавирусом. Пока что страшного заболевания ни у кого не выявлено.

Чтобы ничего не "проглядеть", анализы пациентов с подозрением на коронавирус посылают еще и в Новосибирск - в Федеральный государственный центр "Вектор". Именно специалисты из этого центра уже выявляли в России больных коронавирусом. С ними советуются и самарские врачи, чтобы удостовериться, правильный ли результат показывает тест-система в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU