Теперь вашу карту точно не потеряют: до конца года в регионе внедрят электронные медицинские карты

4 Март 2020 2020-03-04T18:46:07+03:00

Теперь все данные с приема у врача будут доступны онлайн Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не только запись к врачу, но и все результаты анализов и обследований будут доступны онлайн

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Цифровые технологии добрались до сферы медицины в Самарской области. Теперь в режиме онлайн будет доступна не только запись к врачу, но и электронная медицинская карта.

- Все данные обследований и сведения с приема врача будут доступны в электронной форме, - рассказал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Человек может зайти в свой личный кабинет и получить подробную информацию. Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и для врачей поликлиник – они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты.

Также в электронном виде можно будет получить направление на диспансеризацию и другие виды обследований, плюс онлайн возможно будет взять в упрощенном режиме льготные рецепты. Все данные будут доступны медикам и фармацевтам в интернете, а человек в аптеку приходить будет только с паспортом.

Власти говорят, что сейчас на прием к врачу через портал Госуслуг можно записать в любую поликлинику. А месяц назад стало возможно сделать это и при помощи звонка на телефоны

единых городских контакт-центров:

— в Самаре по телефону +7 (846) 3077777;

— в Тольятти по телефону +7 (848)2988888;

— в Сызрани по телефону +7 (846)4900000;

— в Новокуйбышевске по телефону +7(846)3593959.

В будущем в Самарской области должен появиться единый номер для контакт-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU