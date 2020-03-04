2020-03-04T19:28:00+03:00
Общество

В этом году в Самарской области откроют "IT-куб" и два детских технопарка

Детям хотят обеспечить доступ к информации вне зависимости от их места жительства - как в городе, так и в селе
Александра БУДАЕВА
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Школьникам облегчают доступ к высоким технологиямШкольникам облегчают доступ к высоким технологиямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году в Самарской области создадут "IT-куб", где детей и подростков будут обучать цифровым технологиям. А к 2022 году в Новокуйбышевске и Сызрани откроют два детских технопарка "Кванториум", плюс еще 63 детских мини-технопарков и 115 центров "Точка роста". Работы будут вестись за счет регионального и федерального бюджетов.

- По итогам реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом, к 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - На современном этапе качественное образование детям без цифровой образовательной среды дать просто невозможно. Никогда и никто не заменит учителя в классе, но вот методы и приемы мы из года в год должны совершенствовать.

Развитие цифровой образовательной среды сегодня обсудили в "Южном городе". Самарская область в прошлом году сумела повысить показатель оснащенности школ и техникумов доступом к высокоскоростному интернету с 30% (показатель на начало года) до 75% (к концу года).

Глава региона Дмитрий Азаров ранее ставил задачу создавать центры цифрового развития детей, и за прошлый год в Самарской области появились 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, созданы 19 мини-технопарков. Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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