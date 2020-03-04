ДПСник, которого ищут за изнасилование в Татарстане, может скрываться в Самарской области

4 Март 2020 2020-03-04T20:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области, возможно, "засветился" сотрудник полиции из Татарстана, который подозревается в изнасиловании школьницы.

Как писали наши коллеги, жертва и предполагаемый преступник - из Лениногорска, на момент совершения преступления страж порядка был в штатском. С тела жертвы удалось получить ДНК, пробили "клетки" по базе, в результате чего вышли на сотрудника местного отдела полиции Радика Бадретдинова.

Из полиции подозреваемого уже уволили. Сегодня утром его привезли на допрос в Следственный комитет, но ему удалось сбежать. Мужчина может быть в Самарской области - предположительно, в нашем регионе он снимал наличку с банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU