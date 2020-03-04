Отсасывают по 1000 кубометров в сутки: в Самаре пытаются убрать воду с улиц

4 Март 2020 2020-03-04T21:05:04+03:00

По всему городу воду убирают с проезжих частей и тротуаров

И только "озеро" в районе ТЭЦ традиционно не поддается ликвидации

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С потеплением Самара "поплыла", автомобилисты застревают, пешеходы промокают - все недовольны. Городская администрация пытается бороться с образованием "бассейнов" и "озер" там, где их быть не должно. Где возможно - прочищают ливневке, а там, где их нет, воду приходится откачивать. Занимаются этим МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1".

- В среднем за дневную и ночную смены откачивается по тысяче кубометров воды, с начала сезона счет уже перевалил за 8 тысяч кубометров, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" замруководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Виктор Ненашев.

Работы будут вести, пока земля не оттает, и талые воды не будут уходить естественным образом. Чаще всего выезжать приходится в Кировский и Куйбышевский районы.

- Вчера воду откачивали в Зубчаниновке, где затопило Аэропортовское шоссе, улицы Литвинова и Макаренко, плюс кольцо на улице Магистральная, - отчитался глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - Прочистили ливневки перед путепроводом "Ракитовский", осталось локальное подтопление на проспекте Карла Маркса в районе ТЭЦ.

Власти говорят, что в соцсетях и мессенджерах созданы специальные группы, куда можно сообщать о проблемных местах. Уважаемые жители Зубчаниновки и других районов Самары, а вы как считаете, на какие улицы властям следует обратить внимание в ближайшее время?

ИСТОЧНИК KP.RU