2020-03-04T22:36:03+03:00
Общество

"Вот так вскипятила чайник": Иван Ургант - о квитанции на 12,5 млн рублей, которую получила жительница Тольятти

Ошибка коммунальщиков вызвала уже немало шуточек в интернете
Александра БУДАЕВА
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Такая квитанция не могла не вызвать удивленияТакая квитанция не могла не вызвать удивленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шоумен Иван Урган не прошел мимо недавнего случая с абсурдной суммой долга, который предъявили жительнице Тольятти.

Напомним, речь идет о 12,5 млн рублей. Именно такая цифра "красовалась" в графе, которая обозначала задолженность за горячую воду и отопление.

- Что называется покипятила чайник. Погладила так погладила! - удивился Иван Ургант. - И продолжил шутку: "12,5 млн за месяц - это как у вас так получается?" - спрашивает жительница Тольятти. "Попробовали, не получается" - с обидой отвечают коммунальщики.

На самом деле, ситуация разрешилась благополучно, организация, приславшая квитанцию, признала свою ошибку, объяснив ее техническим сбоем, после чего многомиллионный долг "списали".

Иван Ургант поразился сумме "долга" Фото: принтскрин видео.

Иван Ургант поразился сумме "долга"Фото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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