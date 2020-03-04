Самарская полиция просит помощи в розыске мужчины, который расплатился в магазине чужой банковской картой

4 Март 2020 2020-03-04T22:31:39+03:00

Полиция изъяла запись с камеры видеонаблюдения в одном из магазинов, где побывал подозреваемый Фото: принтскрин видео.

Карта принадлежала жителю Тольятти, правда, он так и не смог вспомнить, где ее потерял

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Житель Тольятти недавно обратился в полицию с заявлением о пропаже своей банковской карты. И хотя он не смог вспомнить, где ее потерял и кто мог ее стащить, полиция проследила движение денег по ней. Выяснилось, что кто-то регулярно ею расплачивается.

- Сотрудникам полиции удалось изъять запись с камеры видеонаблюдения в магазине, где подозреваемый расплачивался чужой картой, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в облМВД. - Теперь мы знаем, как он выглядит, но пока не установили его имя.

Ориентировку с фотографией предполагаемого воришки разослали во все силовые структуры, мужчину активно разыскивают.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемом и его местонахождении, просят звонить в полицию по номерам: 8 (8482) 93-46-26, 8-996-619-28-70, 020 (102 с мобильного).

Полиция гарантирует конфиденциальность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764633" frameborder="0"></iframe> Самарская полиция разыскивает мужчину, который расплатился за покупки чужой банковской картой.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU