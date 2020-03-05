В Самаре горит недостроенный ЖК «Орбита» на Московском шоссе
В Самаре утром 5 марта произошел пожар в недостроенном ЖК «Орбита» на Московском шоссе. На место выехали пожарные расчеты и прямо сейчас они борются с огнем. По всей видимости, загорелись верхние этажи недостроенного здания. Огонь видно издалека, а над местом пожара поднимается столб черного дыма.
- Горит что-то в ЖК «Орбита», перекресток Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. Пламя усиливается под порывами ветра на 8 этаже и перекидывается двумя этажами ниже. Надеюсь, скоро его потушат, - сообщил журналисту «КП-Самара» очевидец Андрей Большаков.
По словам свидетелей случившегося, пожарные уже приехали и начали тушить огонь. Из здания эвакуировали 30 рабочих. Над устранением огня работают 70 человек, приехали 23 машины. Горят строительные материалы и опалубка на 5-6 этаже на площади 500 кв.м.
ЖК «Орбита» начали строить в начале 2019 года. Разрешение на строительство минстрой выдал летом 2018 года. Завершить строительство должны в 1 квартале 2021 года. Здесь должны возвести 25-этажный дом на 414 квартир.
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Горит недостроенный ЖК "Орбита, Самара, 5 марта.Видео: Андрей Большаков
ИСТОЧНИК KP.RU