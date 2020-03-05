2020-03-05T09:29:56+03:00
Общество

В Самаре горит недостроенный ЖК «Орбита» на Московском шоссе

Специалисты борются с пожаром в ЖК «Орбита» в Самаре прямо сейчас [информация обновляется]
Ольга НОВИКОВА
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В Самаре на Московском шоссе горит здание. Фото: Елена ЦекалоВ Самаре на Московском шоссе горит здание. Фото: Елена Цекало
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В Самаре утром 5 марта произошел пожар в недостроенном ЖК «Орбита» на Московском шоссе. На место выехали пожарные расчеты и прямо сейчас они борются с огнем. По всей видимости, загорелись верхние этажи недостроенного здания. Огонь видно издалека, а над местом пожара поднимается столб черного дыма.

- Горит что-то в ЖК «Орбита», перекресток Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. Пламя усиливается под порывами ветра на 8 этаже и перекидывается двумя этажами ниже. Надеюсь, скоро его потушат, - сообщил журналисту «КП-Самара» очевидец Андрей Большаков.

По словам свидетелей случившегося, пожарные уже приехали и начали тушить огонь. Из здания эвакуировали 30 рабочих. Над устранением огня работают 70 человек, приехали 23 машины. Горят строительные материалы и опалубка на 5-6 этаже на площади 500 кв.м.

ЖК «Орбита» начали строить в начале 2019 года. Разрешение на строительство минстрой выдал летом 2018 года. Завершить строительство должны в 1 квартале 2021 года. Здесь должны возвести 25-этажный дом на 414 квартир.

Информация обновляется.

Горит недостроенный ЖК "Орбита, Самара, 5 марта.Видео: Андрей Большаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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