Из-за пожара в ЖК «Орбита» в Самаре эвакуировали 30 рабочих

5 Март 2020 2020-03-05T09:41:57+03:00

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Стали известны первые подробности пожара в недостроенном ЖК «Орбита» на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. Вызов в МЧС поступил в 7.56 утра. По свидетельствам очевидцев, пожарные достаточно быстро оказались на месте.

«Установлено, что происходит горение строительных материалов и опалубки 5 и 6 этажа на площади 500 кв.м», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пожару присвоили второй ранг. Эвакуировать из строящегося здания пришлось тридцать человек - рабочих. Всего на тушение огня бросили 70 человек, приехали несколько подразделений, всего 23 машины. В 8.29 удалось понизить ранг пожара.

Напомним, что сейчас ЖК «Орбита» строится, сдать его должны в 2021 году. Здесь по проекту должен появиться 25-этажный дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764676" frameborder="0"></iframe> Пожар в Самаре на Московском шоссе. ЖК Орбита.

ИСТОЧНИК KP.RU