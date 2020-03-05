Хотел продать: в Тольятти полицейские задержали драгдиллера
Полицейские Тольятти задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. Правоохранители заметили, как при их приближении молодой человек ускорил шаг и попытался скрыться. Было принято решение задержать его.
– К ремню парня был приклеен сверток с порошковым веществом. Позже стало известно, что это 27,5 граммов синтетического наркотика. Задержанный объяснил, что собирался продать его с помощью закладок на территории города, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь 26-летнему молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, а также устанавливают канал поставки наркотика.
ИСТОЧНИК KP.RU