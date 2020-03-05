Гандболистки «Лады» одержали волевую победу над «Звездой»
Вчера, 4 марта, в Тольятти состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу, в котором местная «Лада» принимала «Звезду». Игра получилась очень напряженной для девушек из Самарской области, однако по ходу поединка они смогли перехватить инициативу.
– После первого тайма тольяттинские девушки проигрывали со счетом 16:18. Но уверенная игра во второй половине игры позволила вырвать победу. Итоговый счет 35:27 в пользу «Лады», – сообщила пресс-служба клуба.
Самой результативной в ее составе стала Наталья Решетникова. На ее счету восемь голов. Елена Михайличенко отметилась шестью очками. Следующий матч клуб из Тольятти проведет в Дании. В рамках еврокубка коллектив сыграет с «Оденсе». Поединок пройдет 8 марта и начнется в 18:00 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU