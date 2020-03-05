В Самаре потушили недостроенный дом на Московском шоссе

5 Март 2020 2020-03-05T09:50:04+03:00

Ликвидация была объявлена в 9:18 по местному времени Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Сегодня утром, 5 марта, в Самаре произошел пожар в строящемся ЖК «Орбита» на Московском шоссе. Было установлено, что в здании горят строительные материалы на 5 и 6 этажах.

– Площадь возгорания составила порядка 450 квадратных метров. Был объявлен ранг вызова – Пожар № 2. В 9:18 по местному времени была объявлена ликвидация открытого горения, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, из здания эвакуировали 30 рабочих. В происшествии никто не пострадал и не погиб. На место приезжали 82 человека и 25 единицы техники, в том числе от МЧС России 67 человек и 18 спецмашин. Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам. 25-этажное здание должны достроить в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU