2020-03-05T09:50:04+03:00
Общество

В Самаре потушили недостроенный дом на Московском шоссе

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров
Владислав КИРСАНОВ
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Ликвидация была объявлена в 9:18 по местному времениЛиквидация была объявлена в 9:18 по местному времениФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сегодня утром, 5 марта, в Самаре произошел пожар в строящемся ЖК «Орбита» на Московском шоссе. Было установлено, что в здании горят строительные материалы на 5 и 6 этажах.

– Площадь возгорания составила порядка 450 квадратных метров. Был объявлен ранг вызова – Пожар № 2. В 9:18 по местному времени была объявлена ликвидация открытого горения, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, из здания эвакуировали 30 рабочих. В происшествии никто не пострадал и не погиб. На место приезжали 82 человека и 25 единицы техники, в том числе от МЧС России 67 человек и 18 спецмашин. Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам. 25-этажное здание должны достроить в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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