«Акрон» с минимальным счетом обыграл «Химик-Арсенал»

5 Март 2020 2020-03-05T10:13:45+03:00

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» провел четвертый контрольный матч на сборе в Турции. Вечером в среду, 4 марта, красно-черные встретились с фарм-клубом тульского «Арсенала» «Химиком-Арсеналом» из Новомосковска. Матч завершился минимальной победой «Акрона». Единственный гол забил Азнаур Герюгов.

Напомним, до этого в Турции тольяттинцы уступили датскому клубу «Орхус Фремад» 0:1 и сыграли две ничьи – с туркменским «Алтын Асыром» 2:2 и с молдавским «Кахулом-2005» 3:3.

Следующий матч тольяттинцы проведут 8 марта против китайского клуба «Чжэцзян Гринтаун».

ИСТОЧНИК KP.RU