2020-03-05T10:57:36+03:00
Общество

Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Владислав КИРСАНОВ
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Деньги должны были пойти на оплату коммунальных услугДеньги должны были пойти на оплату коммунальных услугФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тольятти задержал 34-летнего директора управляющей компании одного из домов. По версии правоохранителей, с января 2017 по апрель 2018 года он похищал деньги жильцов.

– Средства предназначались для оплаты коммунальных услуг. Всего было украдено более 250 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование этого дела продолжается. Если мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, будет доказано, то мужчине будет грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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