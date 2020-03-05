Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тольятти задержал 34-летнего директора управляющей компании одного из домов. По версии правоохранителей, с января 2017 по апрель 2018 года он похищал деньги жильцов.
– Средства предназначались для оплаты коммунальных услуг. Всего было украдено более 250 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Расследование этого дела продолжается. Если мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, будет доказано, то мужчине будет грозить до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU