Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей

5 Март 2020 2020-03-05T10:57:36+03:00

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тольятти задержал 34-летнего директора управляющей компании одного из домов. По версии правоохранителей, с января 2017 по апрель 2018 года он похищал деньги жильцов.

– Средства предназначались для оплаты коммунальных услуг. Всего было украдено более 250 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование этого дела продолжается. Если мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, будет доказано, то мужчине будет грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU