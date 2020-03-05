2020-03-05T10:14:20+03:00
Общество

«АКОМ» презентовал «Дорожную карту развития»

Сотрудники Группы компаний «АКОМ» завершили обучение в рамках акселерационной экспортной программы для участников приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы»
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Программа была организована Высшей школой экономики по соглашению с Минэкономразвития РФ и Российской венчурной компанией (РВК) с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. В рамках программы, как в очной форме, так и в режиме онлайн-конференций, проводились образовательные курсы по вопросам развития экспорта, проектного управления, стратегического менеджмента, маркетинга, производственных систем и понимании актуальных технологических трендов.

Кроме того, на протяжении всего обучения, компаниям было необходимо заниматься разработкой своей стратегии глобального развития и по завершении курса - защитить данный проект перед экспертной комиссией. От компании «АКОМ» была представлена «Дорожная карта развития. Организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей в рамках стратегии развития группы компаний «АКОМ» до 2021 года». Защиту проекта осуществила начальник управления проектно-аналитической работы и взаимодействия с госструктурами А.И. Петрова.

«Дорожная карта развития» компании «АКОМ» получила высокую оценку комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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