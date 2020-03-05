«АКОМ» отстаивает интересы отрасли

5 Март 2020 2020-03-05T10:24:12+03:00

Группа компаний «АКОМ» традиционно выступает не только активным участником «ИНТЕРБАТ», но и соорганизатором деловой программы выставки

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4-6 марта в Москве проходит 29-я Международная специализированная выставка "Автономные источники тока" («ИНТЕРБАТ»), направленная на содействие развитию предприятий отрасли химических источников тока (ХИТ) и смежных отраслей.

Ежегодно многопрофильная площадка выставки демонстрирует новые разработки, а деловая программа мероприятия дает возможность специалистам обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы отрасли, вырабатывать совместные решения. В этом году свои экспозиции на выставке развернули более 50-ти компаний из разных регионов России, а также гости из зарубежных стран: Италия, Германия, Франция, Польша, Люксембург, Индия, Тайвань, Турция, США, Казахстан.

Группа компаний «АКОМ» традиционно выступает не только активным участником «ИНТЕРБАТ», но и соорганизатором деловой программы выставки.

Так, в первый день мероприятия Николай Игнатьев, первый вице-президент международной ассоциации «ИНТЕРБАТ», вице-президент ассоциации "РУСБАТ", президент группы компаний «АКОМ» выступил в качестве модератора секции: «Свинцово-кислотные источники тока».Он отметил, что он отметил, что перспективы развития свинцовой технологии производства аккумуляторов стали предметомактивного обсуждения на прошедшей в феврале в Тольятти международной научно-технической конференции «BatteryInnovation-2020», организованной компанией «АКОМ» и научно-техническим центром «Аккумулятор инноваций».

«Сейчас свинцовые аккумуляторы занимают более 70% доли мирового рынка, но останется ли этот сегмент доминирующим в ближайшие десятилетия? Европейским трендом производства химических источников тока являетсяориентация на декарбонизацию экономики, продиктованная стремлением книзкоуглеродному будущему. Уже в этом году на уровне Евросоюза будет принят большой пакет отраслевых директив, которые могут затронуть и российский аккумуляторный рынок или отразиться на нем в ближайшие годы. Вместе с тем, ни одна отдельно взятая технология не может закрыть все сферы применения и потребности потребителей, совместив в себе и высокую производительность, и низкую себестоимость, и долгий срок эксплуатации, и повышенную безопасность, и минимальное воздействие на окружающую среду».– подчеркнул Николай Игнатьев.

Кроме того, в рамках выставки состоялось ежегодное заседание Совета директоров предприятий отрасли химических источников тока под председательством Н.М. Игнатьева, на котором были рассмотрены вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени, затрагивающие всех российских производителей ХИТ. В числе важных тем для обсуждения - экологический сбор, реформа по расширенной ответственности производителей и внедрение цифровой маркировки. Открывая заседание, Николай Михайлович отметил необходимость консолидации усилий всех участников рынка, чтобы в конечном итоге донести позицию бизнеса до государства и решить проблемы, стоящие перед отраслью. «Выработанные нами отраслевые инициативы будут способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции», - сказал он.

Президент международной ассоциации «ИНТЕРБАТ» Владимир Солдатенко отметил, что отставание российской аккумуляторной отрасли от мировых производителей произошло по причине утраты традиционной технологической базы.

«Миссию возрождения могут и должны взять на себя только заводы-производители. Опыт Группы компаний «АКОМ» указывает направление, в котором отрасли необходимо двигаться: использование мировых инновационных технологий и применение мер государственной поддержки». – отметил Владимир Солдатенко. Он так же сообщил, что к 2022 году будет составлен полный перечень российских коллективов и компаний, которые войдут в состав технологической базы отрасли.

По итогам заседания был сформирован проект консолидированной отраслевой позиции, который планируется направитьв Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроенияМинпромторга России.

Сотрудники Группы компаний «АКОМ» приняли активное участие в деловой программе «ИНТЕРБАТ»: провели ряд переговоров с бизнес-партнерами, дилерами, поставщиками оборудования и комплектующих. На сессиях были озвучены доклады «АКОМ» по актуальным темам: «Решения на базе СНЭЭ в железнодорожнойинфраструктуре», «Развитие свинцово-кислотных источников тока на примере Корпорации энергетических решений», «BatteryInnovation 2020» - международная научно-техническая кооперация в отрасли ХИТ». Особое внимание было обращено на деятельность GR-центра «АКОМ», оказывающего целый комплекс услуг по привлечению мер господдержки для промышленных предприятий.

«АКОМ» в очередной раз продемонстрировалвсеобъемлющее владение информацией о рынке химических источников тока, понимание его тенденций и перспектив развития, а также полноту профессиональных компетенций для оказания влияния на развитие аккумуляторной отрасли России. При этом важнейшей декларацией «АКОМ» остается готовность развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока с целью консолидации отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU