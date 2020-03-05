Уклонился от армии, но не от штрафа: в Самарской области осудили военнообязанного
Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя Тольятти. Дело в том, что парень был признан годным к прохождению военной службы в армии России, однако идти туда, судя по всему, не собирался.
– Ему неоднократно вручались повестки из военкомата, но каждый раз он без уважительных причин не приходил туда. При этом после задержания уклонист полностью признал свою вину, – сообщает прокуратура Самарской области.
Суд рассмотрел все детали и обстоятельства дела. С учетом положительных характеристик обвиняемого высшая инстанция назначила молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU