Проехала на красный: в Тольятти девушка устроила ДТП на перекрестке

5 Март 2020 2020-03-05T11:42:45+03:00

Разбираться в произошедшем предстоит сотрудникам ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 марта, в Тольятти произошло ДТП. На пересечении улиц Советской и Тухачесвского иномарка «Хундай» проехала перекресток на красный свет.

– За рулем была 21-летняя девушка. Из-за нарушения ПДД она столкнулась с «Газелем», которым управлял 54-летний мужчина, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пассажир грузового транспорт пострадал. Ему потребовалась помощь медиков, которые назначили ему амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку, после которого вынесут процессуальное решение. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU