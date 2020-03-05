2020-03-05T11:42:45+03:00
Общество

Проехала на красный: в Тольятти девушка устроила ДТП на перекрестке

Одному человеку потребовалась помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться в произошедшем предстоит сотрудникам ГИБДДРазбираться в произошедшем предстоит сотрудникам ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 4 марта, в Тольятти произошло ДТП. На пересечении улиц Советской и Тухачесвского иномарка «Хундай» проехала перекресток на красный свет.

– За рулем была 21-летняя девушка. Из-за нарушения ПДД она столкнулась с «Газелем», которым управлял 54-летний мужчина, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пассажир грузового транспорт пострадал. Ему потребовалась помощь медиков, которые назначили ему амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку, после которого вынесут процессуальное решение. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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