2020-03-05T11:58:12+03:00
Общество

ГИБДД: в Самаре нужен пешеходный переход рядом с «Золотым яблоком»

Однако он должен быть либо подземным, либо надземным
Владислав КИРСАНОВ
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Решение по данному вопросу остается за министерством транспортаРешение по данному вопросу остается за министерством транспортаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре состоялся круглый стол по безопасности дорожного движения. Одной из тем стала необходимость появления пешеходного перехода на Московском шоссе. Речь идет об участке рядом с «Золотым яблоком», там пешеходы переходят дорогу, постоянно рискуя и нарушая правила.

– Однозначно, там нужен пешеходный переход. Вопрос в другом: подземный или надземный. Если делать зебру и ставить светофор, то движение автомобилей будет затруднено. Наша позиция известна минтрансу, – сказал начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД по Самаре Александр Чугунов.

Ранее стало известно, что на Московском шоссе в районе Мехзавода появится надземный переход. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал эскизы проекта.

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Объект разместят в поселке Мехзавод в районе завода «Салют» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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