ГИБДД: в Самаре нужен пешеходный переход рядом с «Золотым яблоком»
В Самаре состоялся круглый стол по безопасности дорожного движения. Одной из тем стала необходимость появления пешеходного перехода на Московском шоссе. Речь идет об участке рядом с «Золотым яблоком», там пешеходы переходят дорогу, постоянно рискуя и нарушая правила.
– Однозначно, там нужен пешеходный переход. Вопрос в другом: подземный или надземный. Если делать зебру и ставить светофор, то движение автомобилей будет затруднено. Наша позиция известна минтрансу, – сказал начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД по Самаре Александр Чугунов.
Ранее стало известно, что на Московском шоссе в районе Мехзавода появится надземный переход. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал эскизы проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU