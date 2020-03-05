ГИБДД: в Самаре нужен пешеходный переход рядом с «Золотым яблоком»

5 Март 2020 2020-03-05T11:58:12+03:00

Однако он должен быть либо подземным, либо надземным

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В Самаре состоялся круглый стол по безопасности дорожного движения. Одной из тем стала необходимость появления пешеходного перехода на Московском шоссе. Речь идет об участке рядом с «Золотым яблоком», там пешеходы переходят дорогу, постоянно рискуя и нарушая правила.

– Однозначно, там нужен пешеходный переход. Вопрос в другом: подземный или надземный. Если делать зебру и ставить светофор, то движение автомобилей будет затруднено. Наша позиция известна минтрансу, – сказал начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД по Самаре Александр Чугунов.

Ранее стало известно, что на Московском шоссе в районе Мехзавода появится надземный переход. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал эскизы проекта.

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Дмитрий Азаров показал эскизы надземного перехода через Московское шоссе в Самаре

Объект разместят в поселке Мехзавод в районе завода «Салют» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU