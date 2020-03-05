2020-03-05T12:26:27+03:00
Общество

В Самаре появились мошенники, которые пытаются обмануть ветеранов войны

Аферисты предлагают пожилым людям купить юбилейные медали
Владислав КИРСАНОВ
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Вручение медалей осуществляют представители власти или ветеранские организацииВручение медалей осуществляют представители власти или ветеранские организацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Кировского района Самары обратилась к горожанам в твиттере. По словам представителей, в городе зафиксированы случаи, когда неизвестные лица приходят домой к ветеранам и предлагают им купить медали «К 75-летию Великой Победы».

– Напоминаем, что вручение наград производится представителями власти и ветеранских организаций. Это совершенно бесплатно! – говорится в сообщении представителей власти.

Также они просят всех, чьи близкие или знакомые получали подобные предложения о покупке медалей, незамедлительно обращаться в полицию, а также ни в коем случае не отдавать деньги непонятным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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