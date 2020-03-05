Ушла из швейной мастерской: в Тольятти без вести пропала 17-летняя девочка

5 Март 2020 2020-03-05T13:38:05+03:00

17-летняя Диана ушла из швейной мастерской и пропала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

От подростка уже несколько дней нет никаких новостей

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Полицейские Тольятти разыскивают Шамхалову Диану Робертовну, которая 3 марта ушла из швейной мастерской на улице Комсомольской, и пропала. Где находится 17-летняя девочка, неизвестно.

– На вид ей 16-17 лет, рост 156-158 сантиметров. Волосы ниже плеч, прямые, окрашенные в каштановый цвет. У девочки худощавое телосложение, светло-зеленый цвет глаз, смуглое лицо, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Диана была одета в футболку серого цвета с коротким рукавом, спортивные брюки с серебристыми лампасами, сланцы черного цвета, черные капроновые носки. Всем, кто знает какую-либо информацию о разыскиваемой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 8(8482) 93-49-37, 8(8482) 93-49-07 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU