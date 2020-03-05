Просто обознались: судебные приставы из Самары помогли поймать преступника

5 Март 2020 2020-03-05T13:39:07+03:00

Мужчина был в розыске за мошенничество

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Судебные приставы из Самары отправились по адресу должника. Рядом с домом на улице Победы они заметили мужчину, похожего на нужного гражданина. Представители исполнительной власти обратились к нему и попросили удостоверить личность. Когда прохожий не смог этого сделать, его пришлось доставить в отдел полиции.

– Выяснилось, что должником этот местный житель не является. А вот преступником – да. Задержанный находился в розыске по подозрению в мошенничестве, – сообщили представители УФССП по Самарской области.

Грамотная работа судебных приставов не позволила предполагаемому преступнику уйти от ответственности. Теперь его делом занимаются соответствующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU