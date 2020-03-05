В Самарской области на выходных похолодает до -12 градусов

5 Март 2020 2020-03-05T14:51:04+03:00

В дневное время воздух прогреется до +5 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако в дневное время ожидается плюсовая температура

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Представители Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в конце текущей недели. По словам синоптиков, ночью в пятницу и в субботу ожидается понижение температуры. Местами столбик термометра опустится до -12 °C.

– На протяжении последних дней этой недели погода будет примерно одинаковая. На улице будет переменная облачность, без осадков. А воздух прогреется до +5 градусов. Однако местами сохранится гололедица, – говорится в сообщении.

Скорость ветра также будет в приблизительно схожих значениях – 9-14 метров в секунду. При этом средняя температура в начале марта превышает норму на 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU