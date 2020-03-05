2020-03-05T14:57:51+03:00
Общество

В Самаре выступит легендарная группа «Любэ»

Концерт музыкантов состоится в театре оперы и балета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Группа "Любэ" исполнит для самарских поклонников самые известные свои песниГруппа "Любэ" исполнит для самарских поклонников самые известные свои песни
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В марте в Самару приедет известная рок-группа «Любэ» с ее бессменным лидером Николаем Расторгуевым. Музыканты проведут концерт для поклонников в театре оперы и балета.

Напомним, группа выступает с конца восьмидесятых годов. За это время ее концерты посетили более 4 млн человек, в том числе первые лица РФ и стран СНГ. В активе «Любэ» 10 номерных и 2 концертных альбома, а также четыре сборника лучших песен. Одна из последних пластинок — «За тебя Родина-мать» — вышла 23 февраля 2015 года. Можно сказать, что в песнях группы «Любэ» — сама Россия «от Волги до Енисея». Эти песни для каждого — свои, в независимости от возраста и адреса.

Концерт группы «Любэ» пройдет в театре оперы и балета 23 марта в 19:00. Цена билетов — от 1300 рублей. Приобрести их можно тут.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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