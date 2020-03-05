Билеты на матч «Крылья Советов» – «Ахмат» будут стоить от 150 рублей

5 Март 2020 2020-03-05T15:04:38+03:00

Перед этим матчем самарцы проведут два выездных поединка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Завтра, 6 марта, стартует продажа билетов на поединок 23-го тура РПЛ, в котором сойдутся «Крылья Советов» и «Ахмат» из Грозного. Матч состоится 22 марта на «Самара Арене» и начнется в 15:00 местному времени. До этой встречи подопечных Миодрага Божовича ждут две выездные игры.

– Стоимость билетов от 150 рублей. Приобрести их можно на клубном сайте в разделе «электронные билеты», а также в клубных магазинах и кассах Kassir.ru в Самаре и Тольятти, – сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что скидка 50 % (не должна превышать 250 руб.) предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению (в т.ч. детям) на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего и разовую парковку).

ИСТОЧНИК KP.RU