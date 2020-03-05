Избил дверь кирпичом: мужчина из Самары напал на подъезд

5 Март 2020 2020-03-05T16:36:41+03:00

Мужчина так сильно бил по домофону, что у него сломался кирпич ФОТО: «Безопасный дом»

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Необычный случай произошел на проспекте Юных Пионеров в Самаре. Рядом с подъездом 6 дома № 142 неизвестный мужчина напал на домофон. Гражданин около минуты пытается разбить устройство кирпичом. Однако входная дверь упорно не поддается. Действия агрессора попало на камеру, которая установлена в домофоне.

– В нелегкой борьбе кирпича с домофоном пострадал... кирпич, – сообщили представители «Безопасного дома» на своей странице в соцсети.

Чего именно добивался мужчина, остается неизвестным. Также за кадром осталось, смог ли он попасть в подъезд (если такое намерение все же было) и будет ли к нему применено какое-либо наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764784" frameborder="0"></iframe> В Самаре мужчина напал с кирпичом на домофон.

ИСТОЧНИК KP.RU