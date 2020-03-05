Избил дверь кирпичом: мужчина из Самары напал на подъезд
Необычный случай произошел на проспекте Юных Пионеров в Самаре. Рядом с подъездом 6 дома № 142 неизвестный мужчина напал на домофон. Гражданин около минуты пытается разбить устройство кирпичом. Однако входная дверь упорно не поддается. Действия агрессора попало на камеру, которая установлена в домофоне.
– В нелегкой борьбе кирпича с домофоном пострадал... кирпич, – сообщили представители «Безопасного дома» на своей странице в соцсети.
Чего именно добивался мужчина, остается неизвестным. Также за кадром осталось, смог ли он попасть в подъезд (если такое намерение все же было) и будет ли к нему применено какое-либо наказание.
В Самаре мужчина напал с кирпичом на домофон.
ИСТОЧНИК KP.RU