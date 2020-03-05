2020-03-05T15:58:48+03:00
Общество

На чапаевских полицейских, в отделе которых рухнувшая стена убила рабочего, завели дело

Сотрудников МВД подозревают в халатности
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП в отделе полиции в Чапаевске привело к возбуждению уголовного дела / Фото: СУ СК по Самарской областиЧП в отделе полиции в Чапаевске привело к возбуждению уголовного дела / Фото: СУ СК по Самарской области
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История с обрушением стены в отделе полиции в Чапаевске получила продолжение. Напомним, там при выполнении ремонта погиб 21-летний рабочий. На днях следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

- В ходе предварительного расследования установлено, что ремонт проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими. Дело возбуждено по факту халатности со стороны сотрудников отдела МВД по Чапаевску. Назначена строительно-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Отметим, что ЧП произошло днем 24 января 2020 года. Трое рабочих занимались разбором кирпичной перегородки в спецпомещении для задержанных. Обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности. В результате один рабочий погиб, еще один получил травмы. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали происшествия. По данному факту начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников назначил служебную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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