Защита экс-сотрудника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого осудили за взятки, обжалует приговор

5 Март 2020 2020-03-05T16:20:50+03:00

Защита Дмитрия Сазонова не согласна с вынесенным ему приговором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее суд отправил теперь уже бывшего полковника в колонию на 12 лет

Изменить размер текста: A A

Бывший начальник центра лицензионного-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов, которого осудили за многомиллионные взятки, решил обжаловать свой приговор. Его защита подала апелляцию в суд.

— Подали апелляционную жалобу. Обжалуем приговор в полном объеме. Дата заседания пока не известна, — рассказал «Комсомольской правде — Самара» адвокат экс-сотрудника Росгвардии Дмитрий Тараборин.

Напомним, в конце февраля Ленинский районный суд назначил Дмитрию Сазонову 12 лет колонии строгого режима и штраф в 220 млн рублей. Также его лишили звания полковника и запретили работать в силовых структурах в течение 10 лет. Кроме того, служители Фемиды наложили арест на недвижимость Дмитрия Сазонова, в частности, на его загородные участки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне не надо милосердия!»: Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки на 12 лет, прокомментировал свой приговор

Бывший начальник ЦЛРР Росгвардии уверен, что суд разобрался не во всех аспектах дела, и намерен бороться за свое освобождение (подробности)

Экс-замруководителя самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова за многомиллионные взятки от ОПГ и друга посадили на 12 лет

Также бывший начальник центра лицензионно-разрешительной работы обязан выплатить государству 220 миллионов рублей (подробности)

«Это не политическое дело, а игра»: адвокаты Дмитрия Сазонова рассказали, почему он не мог брать взяток

По версии защитников, уголовное преследование полковника инсценировано от начала и до конца (подробности)

«Весь город говорил, что он станет генералом»: лидер «законовских» дал показания по делу полковника Дмитрия Сазонова

Предприниматель Сергей Гафуров не считает себя главой преступного сообщества и уверяет, что только слышал о вопросах, которые его коллеги решали с высокопоставленным силовиком (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

«Деньги подбросили, часы подарила знакомая»: Дмитрий Сазонов рассказал про свои отношения с «Законовскими»

Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии дал в суде показания по своему резонансному делу о многомиллионных взятках (подробности)

Замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова хотят посадить на 14 лет и оштрафовать на 630 млн рублей

Известного силовика обвиняют в получении многомиллионных взяток (подробности)

Не признал «Законовских» и извинился перед другом: в Самаре судья готовится огласить приговор Дмитрию Сазонову

Защитники полковника полиции выступили в прениях и попросили служителей Фемиды назначить Сазонову справедливый приговор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU