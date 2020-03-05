Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил атакующих игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист отметил своего коллегу Миодрага Божовича, который дает своим игрокам много возможностей для импровизации.
– У «Крыльев» очень креативная группа атаки: Антон Зиньковский, Денис Попович, Деян Радонич. Я думаю, это будет матч с большим количеством моментов с двух сторон. Такая игра наверняка понравится болельщикам, – цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.
Матч состоится 8 марта и начнется в 15:00 по самарскому времени. Слуцкий ранее работал главным тренером КС. Вместе с самарским клубом по итогам сезона 2008 он вышел в Лигу Европы.
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ИСТОЧНИК KP.RU