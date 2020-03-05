В самарском аэропорту обнаружили просроченные продукты для пассажиров

5 Март 2020 2020-03-05T17:21:52+03:00

Все продукты были уничтожены ФОТО: Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

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В производственном цеху бортового питания аэропорта Курумоч выявили нарушения при хранении продуктов. Это стало известно в ходе проверки Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и работников Роспотребнадзора Самарской области.

– Обнаруженные сухофрукты, приправы, рыбные полуфабрикаты, колбасные изделия, грибы, соусы и сыры хранились с истекшим сроком годности, с отсутствием маркировки и с нарушением температурного режима, – говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по ПФО.

Все это предназначалось для питания пассажиров авиарейсов. При этом компаниям, которые занимаются реализацией продуктов, предложили самостоятельно уничтожить товары, но они ответили отказом. Специалисты сделали это сами. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU