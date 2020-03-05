2020-03-05T17:56:20+03:00
Общество

Страховые взносы снизить, бизнес поддержать: Владимир Кошелев принял участие в заседании "Деловой России"

На прошедшем заседании обсуждались вопросы снижения страховых взносов и поправки в законодательство
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Владимир Кошелев участвовал в заседании "Деловой России"Владимир Кошелев участвовал в заседании "Деловой России"
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Владимир Кошелев принял участие в расширенном заседании генерального совета «Деловой России». 3 марта на нем присутствовал министр экономического развития России Максим Решетников. Участники заседания обсудили с главой министерства интересующие их вопросы: снижение страховых взносов, налоговую нагрузку на предприятия, меры поддержки несырьевых отраслей, актуальные поправки в законодательство, затрагивающее интересы предпринимателей.

- Вижу, что “Деловая Россия” очень плотно работает со всеми министрами экономического развития. Благо, есть преемственность — министры меняются, а инициативы продолжаются. Смена команды диктует новые задачи и создает новые возможности, но основной миссией министерства остается развитие бизнеса и стимулирование инвестиций, - одобрил инициативность делороссов министр.

А затем уже на заседании координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в обсуждении новой структуры строительного комитета. В обновленный состав могут быть интегрированы аналогичные комитеты в регионах, а также 13 подкомитетов по разным направлениям отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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