2020-03-06T09:31:56+03:00
Общество

Этой ночью в Тольятти сгорела иномарка

Причину пожара предстоит установить специалистам
Владислав КИРСАНОВ
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Через несколько минут после вызова на место прибыли пожарныеЧерез несколько минут после вызова на место прибыли пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 6 марта, в Тольятти произошло ЧП. В начале первого часа ночи в Центральном районе загорелась иномарка «Хендай». Это произошло во дворе дома по улице 50 Лет Октября.

– В кратчайшие сроки на место прибыли подразделения пожарных. Им удалось справиться с огнем за несколько минут. Вызов поступил в 0:07, в 0:14 пожар был полностью ликвидирован. Для этого было привлечено 10 человек, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Что именно стало причиной происшествия, предстоит установить компетентным органам. К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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