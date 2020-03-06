В Самарскую область завезено более 2 тонн цветов

6 Март 2020 2020-03-06T09:29:14+03:00

Они прибыли в регион к празднику 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня в самарский аэропорт Курумоч прибыло более 2 тонн цветов. Тюльпаны, гиацинты, ирисы и розы прилетали в регион с середины февраля на самолетах авиакомпания «Уральские авиалинии», S7 и «Аэрофлот».

– Все цветы проходят контроль Россельхознадзора, представители которого работают в аэропорту. Через три часа после прибытия рейса поставка оказывается у грузополучателя, – сообщает пресс-служба Курумоча.

Отмечается, что в случае необходимости цветы размещают в специальном помещении с регулируемой температурой. Грузовой комплекс аэропорта имеет пропускную способность 150 тонн в сутки. Его площадь составляет 5300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU