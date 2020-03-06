2020-03-06T09:29:14+03:00
Общество

В Самарскую область завезено более 2 тонн цветов

Они прибыли в регион к празднику 8 Марта
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Все грузы проверяются сотрудниками РоссельхознадзораВсе грузы проверяются сотрудниками РоссельхознадзораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В преддверии Международного женского дня в самарский аэропорт Курумоч прибыло более 2 тонн цветов. Тюльпаны, гиацинты, ирисы и розы прилетали в регион с середины февраля на самолетах авиакомпания «Уральские авиалинии», S7 и «Аэрофлот».

– Все цветы проходят контроль Россельхознадзора, представители которого работают в аэропорту. Через три часа после прибытия рейса поставка оказывается у грузополучателя, – сообщает пресс-служба Курумоча.

Отмечается, что в случае необходимости цветы размещают в специальном помещении с регулируемой температурой. Грузовой комплекс аэропорта имеет пропускную способность 150 тонн в сутки. Его площадь составляет 5300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти девушка на «Калине» улетела в кювет
Самарцам откроют тайну архивов
В Самаре проверили готовность квартир для жителей аварийных и ветхих домов
Жители «Кошелев-парка» собирают подписи против присоединения к Самаре
В Самаре мужчина пытался украсть деньги женщины, которая умерла два года назад
В марте собственники квартир в ЖК «Видный» начнут получать ключи
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к вносимым в Конституцию поправкам
Не успела ухватиться за поручень: в самарском троллейбусе пострадала пенсионерка
В Самаре задержали 19-летнего мигранта с огромной партией наркотиков
Впереди решающий матч: «Лада» проиграла «Нефтянику» в шестой игре плей-офф
Женщины предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 Марта увеличивается спрос на гаджеты
В Самарскую область завезено более 2 тонн цветов
Этой ночью в Тольятти сгорела иномарка
«У меня бабушка блокадница»: дирижер Евгений Хохлов поделился эмоциями от воссозданной Ленинградской симфонии
«Мы выжали все, что могли»: тольяттинский дуэт фигуристов Базин - Евдокимова распался
Страховые взносы снизить, бизнес поддержать: Владимир Кошелев принял участие в заседании «Деловой России»
«Нас выживает из дома черная плесень»: в Чапаевске многодетная семья 5 лет живет под текущей крышей
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза