Женщины предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 Марта увеличивается спрос на гаджеты

6 Март 2020 2020-03-06T09:23:24+03:00

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Эксперты Россельхозбанка выяснили, что чаще всего покупают и дарят мужчины области в Международный женский день 8 марта. На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров. Как известно, такой знак внимания – самый простой способ выразить свои чувства и повысить настроение окружающим девушкам, которые в свою очередь оценят эмоциональный интеллект мужчин, воспримут их более отзывчивыми, коммуникабельными и дипломатичными в сравнении с другими.

Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты – их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще. Также на 8 марта женщины, как более тонкие и чувствующие натуры, получают в качестве подарков ювелирные украшения и билеты в театр и кино – на это мужчины тратят в 3 раза больше средств. Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия – рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. Однако, необходимо помнить, в случае с парфюмерией, очень сложно угадать аромат, которые действительно понравится женщине. Лучшим решением в этом случае будет подарочная карта.

В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.

«Безусловно, траты по карточным продуктам всех категорий приходятся на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником, - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов. - Важно помнить, что радовать прекрасную половину человечества необходимо не только по праздникам, но и без повода. В этом случае, женщины ответят вам улыбкой и хорошим настроением».

По экспертным оценкам Банка средний чек подарка на 8 марта в Самарской области составляет порядка 2 тыс. рублей, в то время как в Москве – около 7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 5 тыс. рублей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU