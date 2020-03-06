2020-03-06T09:54:50+03:00
Спорт

Впереди решающий матч: «Лада» проиграла «Нефтянику» в шестой игре плей-офф

Решающий матч пройдет 8 марта в Тольятти
Владислав КИРСАНОВ
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Шестой матч серии закончился со счетом 2:3 в пользу «Нефтяника»Шестой матч серии закончился со счетом 2:3 в пользу «Нефтяника»Фото: ХК "Лада".
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В четверг, 5 марта, в Альметьевске состоялся шестой матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в рамках которого «Нефтяник» принимал «Ладу». Начало матча прошло под диктовку гостей, однако в заключительном периоде клубу из Татарстана удалось переломить ход и перевести игру в овертайм.

– В овертайме удачливее были хозяева. Итоговый счет 3:2 в их пользу. Таким образом, в серии снова равенство 3:3. Голами в составе тольяттинцев отметились Дмитрий Возовик и Денис Горбунов, – сообщает пресс-служба автозаводцев.

Решающий седьмой матч состоится 8 марта в Тольятти. Именно после него станет известно, кто пройдет в следующую стадию плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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