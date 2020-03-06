2020-03-06T12:45:19+03:00
Общество

Не успела ухватиться за поручень: в самарском троллейбусе пострадала пенсионерка

У нее диагностировали сотрясение мозга
Владислав КИРСАНОВ
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Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощьПострадавшей оказали необходимую медицинскую помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 4 марта, в Самаре произошел неприятный случай в общественном транспорте. Во время движения троллейбуса по улице Вольской пострадала 63-летняя пассажирка. Женщина не успела ухватиться за поручень и ударилась головой.

– Врачи поставили ей диагноз «сотрясение мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы». Советуем пассажирам быть осторожнее и обязательно держаться за поручни, – сообщили в ГИБДД Самары.

По словам полицейских, такие происшествия возникают как правило в момент резкого начала движения или торможения транспорта. Водителей попросили быть внимательнее и предупреждать пассажиров по громкой связи, а также соблюдать дистанцию, чтобы избегать резкой остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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