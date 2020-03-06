ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к вносимым в Конституцию поправкам

6 Март 2020 2020-03-06T11:10:52+03:00

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Жители России выразили свое мнение по поводу внесения поправок в Конституцию РФ. По данным ВЦИОМ, участие в голосовании хотят принять 67% человек, при этом 41% из них точно уверены в своем намерении.

- 12 февраля об общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ слышали 78% россиян, а к 3 марта — уже 83%. Среди тех, кто планирует принять участие в нем, за предложенные изменения проголосует каждый второй, - говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как отмечают в организации, поправки, предложенные россиянам для оценки, получили высокий уровень поддержки, — 85-97%. Лидируют следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания и также социальной поддержки детям; неделимость территории РФ; принятие МРОТ не меньше величины прожиточного минимума; запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство и счет за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU