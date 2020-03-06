В марте собственники квартир в ЖК «Видный» начнут получать ключи

6 Март 2020 2020-03-06T11:47:35+03:00

Рядом с новым кварталом есть вся необходимая инфраструктура

Новый жилой квартал был введен в эксплуатацию в 2019 году

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Во второй половине марта и начале апреля корпорация «Кошелев» начнет передачу ключей от квартир в ЖК «Видный» собственникам. Новый квартал отличает максимально продуманный и технологичный подход – от планировки и отделки квартир до внешней инфраструктуры – просторных парковок, прогулочных бульваров и современных детских площадок.

– Новая застройка включает тринадцать кирпичных домов по девять этажей каждый. Общая площадь застройки – 175 тысяч квадратных метров. Квартал расположен в географическом центре микрорайона в «Кошелев-парке». В шаговой доступности остановки общественного транспорта, школа и детский сад, магазины и многое другое, – говорится в сообщении.

Квартиры в ЖК «Видный» получили новые удобные планировки и различные варианты отделки. В частности, в доме предусмотрены панорамные окна и отделка категории люкс. «Кошелев-парк» планирует создать по-настоящему комфортную, многофункциональную и экологическую среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU