В Самаре мужчина пытался украсть деньги женщины, которая умерла два года назад

6 Март 2020 2020-03-06T12:01:25+03:00

Ему удалось присвоить более 542 тысяч рублей

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Житель Самары придумал способ заработать деньги на умершем человеке. Дело в том, что в 2019 году 25-летний мужчина вступил в сговор со своим знакомым, после чего принес в банк доверенность от лица усопшей.

– Согласно документу, злоумышленник мог пользоваться вкладами женщины, которая умерла в 2018 году. Таким образом ему удалось завладеть суммой, которая превысила 542 тысячи рублей, – сообщает прокуратура Кировского района Самары.

Подозреваемый был задержан, когда попытался опробованным методом получить еще 44 тысячи рублей. Свою вину мужчина признал. Теперь он дожидается суда.

ИСТОЧНИК KP.RU