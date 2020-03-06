2020-03-06T12:47:09+03:00
Общество

В Самаре проверили готовность квартир для жителей аварийных и ветхих домов

В этом году планируется расселение 348 домов
Владислав КИРСАНОВ
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Квартиры посетила глава Самары Елена Лапушкина ФОТО: Администрация СамарыКвартиры посетила глава Самары Елена Лапушкина ФОТО: Администрация Самары
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Вчера, 5 марта, глава Самары Елена Лапушкина побывала в микрорайоне «Волгарь». Там она осмотрела квартиры, которые предназначены для переселения из ветхого и аварийного жилья.

– В микрорайоне достаточно быстро развивается инфраструктура и, по словам людей, которые уже проживают в соседних домах, квартиры достаточно удобные, территория благоустроена, вокруг чистота и порядок, – цитирует Лапушкину администрация города.

В квартирах с чистовой отделкой предусмотрена мойка со смесителем, электрическая плита и санузел. В этом году запланировано расселение 348 жилых помещений площадью 12 тысяч квадрартных метров. Уже 16 семей на сегодняшний день получили новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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