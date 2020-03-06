В Тольятти девушка на «Калине» улетела в кювет

6 Март 2020 2020-03-06T13:25:10+03:00

Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 5 марта, в Тольятти произошло ДТП. Ранним утром на Поволжском шоссе 25-летняя девушка на «Калине» не справилась с управлением и наехала на контактную опору дороги.

– После этого автомобиль продолжил ехать и съехала с дороги. В результате ДТП пострадала девушка – водитель и пассажир автомобиля, им было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сообщается, что девушка в момент аварии была в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях этой аварии. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU