В Тольятти девушка на «Калине» улетела в кювет
Вчера, 5 марта, в Тольятти произошло ДТП. Ранним утром на Поволжском шоссе 25-летняя девушка на «Калине» не справилась с управлением и наехала на контактную опору дороги.
– После этого автомобиль продолжил ехать и съехала с дороги. В результате ДТП пострадала девушка – водитель и пассажир автомобиля, им было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сообщается, что девушка в момент аварии была в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях этой аварии. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU