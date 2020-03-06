2020-03-06T14:20:45+03:00
Общество

Робот-шутник и доставка на дом: МЕГА Самара запустила новые сервисы

Нововведения стали доступны этой весной
Егор ТКАЧЕНКО
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Робот будет встречать гостей ТЦ в выходные дниРобот будет встречать гостей ТЦ в выходные дни
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МЕГА Самара запустила новый сервис «Доставка на дом». Кроме того, теперь встречать гостей торгового центра будет необычный сотрудник – робот Promobot V4. Теперь сделанные покупки можно отправлять сразу домой. Для этого в режиме онлайн нужно оставить заявку в мобильном приложении «Шопинг налегке».

– Доставка покупок по адресу покупателя осуществляется со склада «Шопинг налегке». Доставка реализуется в трех форматах: «День в день», «Сегодня на завтра» и «На выбранную дату», – говорится в сообщении.

В выходные дни на входе в торговый центр будет робот. Он расскажет всем желающим о сервисах и мероприятиях, а также поднимет настроение танцами, песнями, анекдотами и искренними комплиментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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