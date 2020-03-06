2020-03-06T14:41:11+03:00
Общество

В Самарской области ожидается порывистый ветер

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Владислав КИРСАНОВ
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Жителей города просят быть внимательнее при порывах ветраЖителей города просят быть внимательнее при порывах ветраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в грядущие выходные. Сегодня вечером, 6 марта, а также в субботу и воскресенье в регионе ожидается порывистый ветер.

– Его скорость будет достигать 15-18 метров в секунду. Жителям города нужно быть внимательными на улице, не прятаться от ветра под рекламными щитами и деревьями, – сообщили синоптики.

В области объявлен желтый уровень опасности. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем будет солнечно и тепло – до +5°C. При этом средняя температура воздуха в первой декаде марта превышает норму на 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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