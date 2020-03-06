Самолет, летевший по маршруту Гоа – Самара, совершил экстренную посадку в Ташкенте
В пятницу, 6 марта, авиалайнер Boeing-767 вынужден был совершить экстренную посадку. Одному из пассажиров самолета, летевшего по маршруту Гоа – Самара, стало плохо с сердцем. Лайнер сел в аэропорту Ислама Каримова в Ташкенте.
– В 9:55 по московскому времени самолет совершил экстренную посадку. Отставание от графика составило около двух часов. Гражданку России на скорой помощи немедленно доставили в одну из местных больниц. Госпитализированной будет оказана вся необходимая помощь, – сообщает ТАСС.
Примерно в 11:40 по московскому времени самолет отправился в Самару.
ИСТОЧНИК KP.RU