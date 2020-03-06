2020-03-06T15:14:55+03:00
Общество

Самолет, летевший по маршруту Гоа – Самара, совершил экстренную посадку в Ташкенте

Одному из пассажиров стало плохо с сердцем
Владислав КИРСАНОВ
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Пассажирке оказана вся необходимая помощьПассажирке оказана вся необходимая помощьФото: Александра ЛУКЬЯНОВА
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В пятницу, 6 марта, авиалайнер Boeing-767 вынужден был совершить экстренную посадку. Одному из пассажиров самолета, летевшего по маршруту Гоа – Самара, стало плохо с сердцем. Лайнер сел в аэропорту Ислама Каримова в Ташкенте.

– В 9:55 по московскому времени самолет совершил экстренную посадку. Отставание от графика составило около двух часов. Гражданку России на скорой помощи немедленно доставили в одну из местных больниц. Госпитализированной будет оказана вся необходимая помощь, – сообщает ТАСС.

Примерно в 11:40 по московскому времени самолет отправился в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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