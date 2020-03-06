Это не шутка: с 1 апреля подорожает проезд от Самары до «Южного города»

6 Март 2020 2020-03-06T15:59:55+03:00

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С 1 апреля текущего года изменится стоимость проезда на автобусном маршруте № 109Д. Как сообщил перевозчик, цена за один билет составит 45 рублей. Транспорт ходит из Самары в «Южный город». Встревоженные горожане направили свое обращение к власти в твиттере.

– Все пригородные маршруты на территории Самарской области, в том числе № 109, отнесены к маршрутам регулярных перевозок по нерегулирумым тарифам, – говорится в сообщении министерства транспорта и дорог региона.

Это означает, что перевозчик сам определяет стоимость проезда, а исполнительная власть никак не может повлиять на это решение. Отмечается, что в автобусе № 109К стоимость проезда по-прежнему останется на уровне 35 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU